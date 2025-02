Sport.quotidiano.net - Serie B, 26esima giornata: il Cesena ferma il Pisa, Sassuolo in fuga

Roma, 16 febbraio 2025 – Ilè in crisi: dopo la sconfitta della scorsacontro il Cittadella tra le mura amiche, arriva solo un pari nel posticipo del ventiseiesimo turno contro il, che permette aldi portarsi a +7 in classifica. Dopo questo turno, i neroverdi si trovano a quota 61, mentre i nerazzurri inseguono a 54. Rimane invariata la distanza di quattro punti con lo Spezia terzo, che ieri ha guadagnato un punto contro il Modena al Braglia. Bene la Juve Stabia, che sconfigge il Cosenza con un sonoro 3-0 e aggancia il Catanzaro al quinto posto, a -2 dalla Cremonese quarta: Adorante e Fortini decidono la gara contro i calabresi. 2-2 tra Palermo e Mantova, con Pohjanpalo che segna il suo primo gol in rosanero, il Frosinone agguanta la Reggiana al 92' con il gol di Koutsoupias.