Sport.quotidiano.net - Serie A2 femminile. Cestistica regge 20 minuti, poi Milano dilaga

SPEZZINA 49 SANGA74 (14-22, 28-45, 36-60)SPEZZINA: Mbaye 4, Templari 3, Moretti 6, Missanelli 14, Diakhoumpa 10, Guzzoni 8, Guerrieri 4, Ratti ne, Varone ne, Murgese ne. All: Corsolini. SANGA: Toffali 25, Nori 8, Guarnieri 6, Moroni 8, Cannolicchio, Zelnyte 2, Allievi 8, Tibè 17, Sordi, Serralunga, Finessi. All: Pinotti. Arbitri: Spinello di Marnate (Varese) e Spinelli di Cantù. LA SPEZIA – LaSpezzinaventicontro la corazzatache poi allunga e vince 49-74. La differenza in classifica è via via emersa col passare dei, spostando il match dalla parte delle ospiti. Ancora una sconfitta per la, la quinta consecutiva in casa, che questa volta viene battuta dalla terza forza del campionato. Le bianconere tengono il passo delle ospiti per quasi metà partita, poiprende il largo definitivamente senza che le padrone di casa possano più impensierirle.