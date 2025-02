Serie A Simonelli | Stadi primo problema da risolvere Favorevole a Var a chiamata

Leggi su Sportface.it

Ildegli, la modifica del protocollo Var con la possibile introduzione del Var a, il calendario fitto. Questi alcuni degli argomenti toccati dal presidente della LegaA, Ezio Maria, ospite di ‘Radio Anch’io Sport’ su Rai Radio. Riguardo ilpunto, il presidente eletto lo scorso dicembre lo ha definito “ilda. Il ministro Abodi la pensa come me, c’è la necessità di avere un commissario unico per snellire i lavori e le procedure. Mi auguro che entro la fine di febbraio possa essere nominato il commissario per gli, sarebbe utile per svecchiare il panorama. Abbiamo degliche hanno un’anzianità media di 66 anni. E 66 anni fa il calcio era molto diverso rispetto a oggi, gli spettatori hanno altre esigenze”.L’obiettivo è quello di “dare ai tifosi un ambiente confortevole”, come visto in Juventus-Inter di ieri sera: “È stato uno spettacolo sia per il match avvincente che per l’atmosfera alloum.