Calciomercato.it - Serie A, ribaltone in panchina: stavolta è arrivato l'esonero

Arriva la svolta dopo il periodo negativo che ha coinvolto il club diA. ProntoLa classifica parla chiaro: il Parma è in netta difficoltà e con la sconfitta contro la Roma ha collezionato il quarto ko di fila in campionato. Il penultimo posto è logica conseguenza e la società ha quindi preso una decisione estremamente importante.A, esonero (LaPresse) – Calciomercato.it“Siamo vivi” aveva detto ieri Fabio Pecchia che è peròal capolinea della sua avventura al Parma. Il club ducale ha infatti comunicato al diretto interessato la decisione di esonerarlo, procedendo dunque ad un cambio di guida tecnica che per la seconda e decisiva parte di stagione.Dopo due anni e mezzo le strade si separano (manca solo l’annuncio), con il Parma che tenta il tutto per tutto per provare a raggiugere una salvezza che di questo passo sarebbe stata piuttosto complicata.