Serie A i bianconeri agganciano la Lazio al quarto posto | Inter ko

Il Napoli frena, ma l'non ne approfitta. Nella corsa scudetto la Juventus fa un regalo prezioso ad Antonio Conte e si prende il derby d'Italia al termine di una partita intensissima e divertente, decisa da una zampata di Conceiçao dopo una giocata illuminante di Kolo Muani. Il risultato finale sorride ai, chelaale confermano la crescita delle ultime settimane, ma la contesa è stata incerta fino all'ultimo. I nerazzurri, che pagano a caro prezzo un secondo tempo opaco, almeno fino al gol del portoghese, sono stati traditi dai loro bomber principi, Lautaro in primis e Thuram – non al meglio - in seconda battuta. Simone Inzaghi può recriminare per le tante occasioni sprecate, soprattutto nei primi 45', ma la sua squadra non ha tenuto testa alla rivale in termini di aggressività e determinazione nel momento in cui la gara è entrata nella fase più calda.