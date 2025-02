Rompipallone.it - Serie A, arriva l’annuncio ufficiale: “Non lo faremo più”

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 17 Febbraio 2025 12:13 di Giancarlo SpinazzolaLa LegaA si interroga sul futuro tra calendario, VAR e l’idea delle 18 squadre: novità clamorose in vista del futuroLaA è a un bivio. Tra chi spinge per cambiare format, chi chiede più chiarezza sul VAR e chi si lamenta dell’intasamento del calendario, il calcio italiano continua a dibattersi tra tradizione e necessità di riforme. Il presidente della Lega, Ezio Maria Simonelli, ha fatto il punto su alcune questioni che potrebbero cambiare il volto del campionato nei prossimi anni.La prossima stagione inizierà nel weekend del 23-24 agosto, una scelta voluta per evitare il calcio a Ferragosto e dare un po’ di respiro ai giocatori. Ma il vero problema è un altro: si gioca troppo. Allenatori e calciatori si lamentano da anni, ma le partite aumentano invece di diminuire.