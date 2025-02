Napolipiu.com - Serie A 2025-2026, il campionato inizierà il 23-24 agosto

, ilil 23-24">Il presidente della LegaA, Ezio Maria Simonelli, è intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, rivelando la probabile data d’inizio della.«Due campionati importanti come la Premier League in Inghilterra e la Liga in Spagna sono a 20 squadre. Con questo formato riusciamo a rappresentare tutta l’Italia: da Lecce a Como fino a Venezia», ha dichiarato Simonelli, ribadendo la volontà di mantenere il format a 20 squadre.Per quanto riguarda la prossima stagione, il presidente della Lega ha annunciato che l’inizio delsarà posticipato rispetto a quest’anno, con il primo turno in programma il 23-24. L’obiettivo è evitare partite nel periodo di Ferr, come avvenuto in passato.