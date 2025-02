Serie A 2024 25 Pecchia è l’ottavo esonerato | lo scorso anno furono quattordici a fine stagione

Leggi su Sportface.it

L’ultimoè molto simile al primo: Fabio, cacciato dal Parma dopo la sconfitta con la Roma, aveva firmato da poco un contratto triennale proprio come Daniele De Rossi, che ha guidato i giallorossi solamente nelle prime quattro partite di campionato. Entrambe le società sono americane, Kyle Krause da una parte, Dan Friedkin dall’altra. La pazienza non è a stelle e strisce. E lo sa bene anche Ivan Juric, che dura solamente due mesi dopo aver preso il posto dell’ex numero 16. Tre vittorie e cinque ko il bilancio in campionato del croato, che paga la sconfitta interna col Bologna alla 12esima giornata. Con i giallorossi a quota 13 punti, Dan Friedkin si affida all’usato sicuro: Claudio Ranieri.Made in Usa anche l’esonero di Alberto Gilardino al Genoa (ma di lì a poco 777 Partners cedette le quote di maggioranza del club a Dan ?ucu) e quello di Paulo Fonseca al Milan.