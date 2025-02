Ilgiorno.it - Seriate, Daniela accoltellata dal marito ma sopravvissuta. Scatta la raccolta fondi: “Non sei sola, rinascerai”

Bergamo, 17 febbraio 2025 – Unaper sostenere economicamente, la donna di 39 anni di nazionalità romena che il 6 gennaio scorso, all’esterno del supermercato Lidl di, in via Lombardia, è statacon 14 fendenti daled è stata salvata dall’intervento di clienti e personale di servizio del supermercato che hanno fermato e disarmato l’aggressore. Il 48enne, in carcere a Bergamo, in passato era stato denunciato dalla moglie per maltrattamenti: l’1 ottobre era cessata la misura del divieto di avvicinamento alla vittima. L’iniziativa è stata organizzata dalla Rete Bergamasca contro la violenza di genere e dalle Rsu dell’azienda metalmeccanica per cuilavora. Dopo una lunga degenza in ospedale, la donna, madre di due bambini, sta cercando faticosamente di riprendere il corso della propria vita e sta facendo i conti con la difficile condizione dia un tentativo di femminicidio.