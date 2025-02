Terzotemponapoli.com - Serena: Scommetto sul Napoli per lo scudetto

L’ex attaccante Aldoanalizza il derby d’Italia. Con frasi brevi e incisive, traccia un quadro contrastante tra le due squadre. I suoi commenti lasciano intravedere tensione e aspettative per il prosieguo del campionato.Inter: Brillante nel primo tempo“Ho visto una grande Inter nel primo tempo“, afferma.Il gioco era fluido. Il possesso palla conduceva a pericolose azioni offensive. La precisione sotto porta mancava.La squadra di Inzaghi deve fare ammenda per non aver concretizzato.: Il cambio nella ripresaNella ripresa le cose sono cambiate. La mancanza di lucidità è evidente.critica in particolare Lautaro, il cui pezzo forte è venuto meno. L’Inter, forse per l’età media alta o per problemi psicologici, ha concesso troppi gol negli ultimi minuti.