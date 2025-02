Ilnapolista.it - Serena: «Scommetto sul Napoli per lo scudetto, Conte sa trovare soluzioni alternative per affrontare le difficoltà»

L’ex attaccante Aldoa Radio anch’io Sport ha commentato la lottache vede al momento, Inter e Atalanta rincorrersi.: «sulper losaperle»La vittoria contro l’Inter è la partita della svolta della Juventus? «Possibile, ci sono partite di alto profilo che, se vinte e giocate in un certo modo, possono dare una convinzione maggiore nei propri mezzi. Ieri ha sofferto nel primo tempo, ma nell’intervallo è successo qualcosa negli spogliatoi e si è vista un’altra Juve».Il duello-Inter:«Lo scontro diretto sarà lo spartiacque di questo campionato. Tanti anni fa, sia con la Juve che con l’Inter, ricordo confronti con ildecisivi per lo. Mi ritornano in mente quelle partite a, belle e difficilissime.