Serena rivela: «Vi dico qual è il problema principale dell'Inter»

di Redazione, ex attaccante di Juventus e Inter ha svelatoè secondo lui il grandedei nerazzurri quest’annoLa sfida di ieri sera all’Allianz Stadium tra Juventus e Inter ha acceso i riflettori su una delle rivalità più accese del calcio italiano. Aldo, con una lunga carriera nelle due formazioni, ha analizzato il match e condiviso le sue osservazioni ai microfoni di Anch’io Sport su Rai Radio 1. LE PAROLE DI- «È mancata la precisione sotto porta, deve fare ammenda la squadra di Inzaghi per non aver concretizzato con il gol un buon gioco, soprattutto con Dumfries, travolgente su Savona, che non ha mai potuto contrastarlo. Devo dire che stavolta Lautaro è mancato nel suo pezzo forte: la lucidità sotto porta. Nella ripresa le cose sono completamente cambiate.