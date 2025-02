Dayitalianews.com - Sequestro da 13milioni di euro per evasione e frode fiscale: l’indagine della Guardia di Finanza in provincia di Latina

Militari del Comandoledidihanno eseguito unpreventivo per oltre 13 milioni di, a seguito di un’articolata indagine su gravi reati tributari condotta su delegaProcuraRepubblica di.Le irregolarità fiscali accertateL’attività investigativa ha riguardato una società attiva nel settore dell’autotrasporto, la quale, tra il 2020 e il 2023, avrebbe omesso il versamento delle ritenute fiscali per circa 3 milioni dinei confronti di circa 1000 dipendenti in tutta Italia. Inoltre, l’azienda avrebbe utilizzato crediti d’imposta fittizi per oltre 10 milioni di, dichiarando corsi di formazione per il personale mai effettivamente svolti.Le indaginidiGli accertamenti hanno evidenziato che i crediti d’imposta erano inesistenti, poiché i corsi di aggiornamento dichiarati non erano stati eseguiti e la documentazione presentata risultava falsa, inclusi pareri tecnici che sarebbero stati rilasciati dal Ministero dello Sviluppo Economico, ma poi disconosciuti dallo stesso Ministero.