Unlimitednews.it - Sequestrati 800 chili di pesce non tracciato nel Palermitano

PALERMO (ITALPRESS) – Le Fiamme Gialle hanno sequestrato oltre 800diprivo di certificazioni di tracciabilità, per un valore commerciale pari a oltre 60 mila euro, a carico di una ditta operante a Casteldaccia, in provincia di Palermo. I Finanzieri del Gruppo Termini Imerese e della Compagnia di Bagheria hanno sottoposto a controllo un veicolo, nei pressi di Cefalù, che trasportava 809di varie specie di pescato, di cui 499di gambero bianco e cicale di mare, senza alcuna attestazione dell’origine. Inoltre, sono stati individuati ulteriori 310di novellame di sarda, di dimensione inferiore ai limiti imposti dalla normativa europea. In particolare, la norma sulla pesca di questi esemplari (cosiddetto bianchetto) specifica che non possono essere pescati, trasportati, commercializzati e somministrati se di lunghezza inferiore a 11 centimetri, al fine della tutela della specie e per favorirne la capacità riproduttiva, garantendo così lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo, proteggendone la fauna marina e la biodiversità.