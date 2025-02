Sempre più sostenibili Emissioni -56%

Quotidiano.net - Sempre più sostenibili. Emissioni -5,6%

SGAMBARO MAPPA gli impatti relativi alla CO2 riferiti non solo al proprio prodotto ma anche alla propria organizzazione. In particolare, ledirette (Scope 1) mostrano una progressiva diminuzione nel triennio 2021-2023, con un -5,6% tra il 2022 e il 2023. Con l’obiettivo di misurare e ridurre quanto più possibile ledi anidride carbonica e contestualmente generare impatti positivi sull’ambiente, Sgambaro, a partire dal 2020, ha intrapreso un percorso di 10 anni che contribuirà ad un’economia "Climate Positive". Affiancata dalla società di consulenza ETIFOR dal 2011, spin-off dell’Università di Padova, l’Azienda è partner di WOWnature in un progetto di riforestazione e di protezione delle foreste che permette di adottare nuovi alberi nelle zone urbane, in aree soggette a desertificazione o colpite da calamità naturali.