Metropolitanmagazine.it - Selvaggia Lucarelli attacca Fedez su Sanremo: “Un manipolatore che cade sempre in piedi”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

è bravissimo a manipolare il pubblico e la stampa indossando la sua maschera migliore, quella della vittima. Ha anche la fisionomia della vittima. Non è il rapper con la faccia brutta e cattiva, non è Guè, per dire. Ha la faccia da eterno bambino, con questi occhioni, e poi fa leva su molti argomenti delicati. Non sto parlando della malattia, del tumore da cui per fortuna è guarito, ma della depressione, degli psicofarmaci. Se scomoditemi come la malattia mentale, la vita difficile, crei empatia e fai in modo che le persone smettano di giudicarti e ti compatiscano. Lui in questo è abilissimo, riescere in. Questo è il suo più grande talento”. Ed è per questo che secondo lei, nonostante tutto,haricevuto grandi voti dalla Sala Stampa,ha poi aggiunto:“Questo per lui doveva essere il Festival della vittima e così è stato.