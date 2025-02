Sport.quotidiano.net - Sella, questa è una vittoria che vale oro. Colpo a Vigevano che la porta oltre i playout

Leggi su Sport.quotidiano.net

elachem73cento 78 ELACHEM : Leardini 5, Taflaj 16, Mack 5, Galassi, Smith 11, Stefanini 27, Rossi 4, Spizzichini, Peroni 5, Oggioni ne, Tedoldi ne, Raspino ne. All. Pansa.CENTO: Devoe 11, Tamani 2, Tanfoglio 4, Berdini 9, Delfino 16, Moretti, Graziani, Davis IV 17, Benvenuti 16, Nobile 3. All. Di Paolantonio. Arbitri: Foti, Cappello e Agnese. Note: parziali 19-12; 37-40; 55-55. Colpaccio Cento: espugnata. Un altro blitz della, il secondo in fila,volta in trasferta, in uno scontro che aveva tutti i connotati di uno spareggio anticipato con vista sulla salvezza. Proprio quella che oggi, con 20 punti all’attivo e un record tra vinte e perse in costante miglioramento (10-17), la Benedetto avrebbe garantita, senza dover passare dall’inferno dei