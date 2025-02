Anteprima24.it - Sele-Tanagro: Il 23 presentazione dell’associazione dedicata al bimbo che vive in stato vegetativo

Tempo di lettura: 2 minutiSarà presentata domenica 23 febbraio a partire dalle ore 10.30,presso l’auditorium provinciale di Oliveto Citra, alla presenza di rappresentanti delle Istituzioni, l’associazione onlus Hariba, che porta il nome del piccolo Aralado Baglivo, undi 8 anni di Colliano, che dopo il primo anno di vita, in seguito ad un intervento chirurgico andato male, è cieco ed è costretto are in. A fondare l’associazione no profit Hariba nata lo scorso anno e che già sta operando attivamente sul territorio della Valle delper aiutare e sostenere attraverso i servizi, le famiglie con persone affette da disabilità, i genitori di Araldo, Alessandro Baglivo e Marta Carbone.Papà Alessandro, carabiniere in servizio, e mamma Marta, nota imprenditrice del settore dalla ristorazione, da quando il loro piccolo Araldo si è ammalato, nonostante la grande sofferenza per le numerose difficoltà che ogni giorno incontrano, dedicano la loro vita alle battaglie per la tutela dei diritti e delle cure in favore delle persone con disabilità e all’aiuto delle famiglie con persone diversamente abili.