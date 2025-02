Spettacoloitaliano.it - Segreti tra le mura Tv8: trama e finale spiegazione del film

tra leTv8tra leTv8 del 2022 è diretto da Leo Scherman. La protagonista è Tamara Almeida, nel ruolo di Natalie Flores. Il mistery è ambientato in una villa e tratta anche il tema del sovrannaturale. La pellicola riprende il genere diche uccidono. Come finiscetra le? A seguire, la, ile ladeltra lecompletaLa chef Natalie diventa la tutrice legale della sua problematica nipote adolescente, Sabrina, dopo la tragica e misteriosa morte della sorella gemella, Celia. Venendo a vivere nella remota locanda storica che Celia stava ristrutturando con il suo appaltatore Andy, Natalie viene presto spaventata da strani rumori in casa. Sabrina e il suo ragazzo Elijah attribuiscono la colpa a uno spirito residente della locanda.