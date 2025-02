Abruzzo24ore.tv - Segretaria Pd Elly Schlein respinta da alcune scuole: visita problematica a L'Aquila

Leggi su Abruzzo24ore.tv

L'del Partito Democratico, si è vista negare l'ingresso indell', creando sorpresa e confusione tra i presenti e i dirigenti scolastici. Latanto attesa delladel Partito Democraticonelledell'ha preso una piega inaspettata. Nonostante fosse stato concordato un incontro con diverse, la delegazione che accompagnava la leader politica si è trovata di fronte a porte chiuse. L'ingresso è stato proibito in particolare alla scuola primaria e alla scuola dell'infanzia “Gianni Rodari” di Pagliare di Sassa, una struttura di competenza comunale. Inizialmente, si è ipotizzato che la causa di tale divieto fosse legata a una circolare dell'ufficio scolastico regionale, che avrebbe impedito l'accesso della, ma l'ufficio stesso ha prontamente smentito la versione ufficiale, dichiarando che non esisteva alcun provvedimento in tal senso.