Segnali sempre più inquietanti

Un nuovo capitolo si apre nello scenario inquietante che offrono, sul territorio pratese, le infiltrazioni della criminalità. La tranquilla domenica è stata rotta da incendi simultanei attivati tramite pacchi incendiari in tre ditte (a Prato, Seano, Campi). Una nuova modalità che piomba nella guerra delle grucce che sta animando il sottobosco dell’illegalità cinese. Gli allarmi sono stati lanciati da tempo. Chiesti rinforzi per la giustizia e per le forze dell’ordine, una sezione della Dda. Mancano ispettori del lavoro. Gli incendi avvenuti ieri sono un salto di qualità della malavita preoccupante: non solo aggressioni, ricatti e minacce. Fuoco in più luoghi nello stesso istante. Per lanciare messaggi precisi. L.C.