.com - Seconda Categoria / Cupramontana, prima volta da sola in testa alla classifica

Il successo contro l’Aurora Jesi ed il pareggio del Le Torri Castelplanio in Arcevia, raggiunto su rigore, ha permesso all’undici di Ballini di allungare VALLESINA, 17 febbraio 2025 –in.E’ ladopo venti giornate di campionato che l’undici rossoblù allenato da mister Ballini guida in solitaria il girone C della.In generale sarebbe la nonache ilguida la graduatoria ma le altre voltePrimo gol di Rossini in– Aurora Jesisempre in coiabitazione con almeno un’altra formazione. “Vittoria di carattere contro un’ ottima Aurora Jesi” – hanno scritto sul proprio social – “uncinico che sfrutta al meglio le poche occasioni che gli ospiti concedono. Con un gol per tempo di Tommy Rossini, ritrovato goleador, liquidiamo la pratica e saliamo inin solitaria”.