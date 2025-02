Ilrestodelcarlino.it - Seccardini: "Tanto da recriminare". Sorride Fucili: "Siamo stati cinici"

Mastica amaro mister Simonea fine gara. "Il punto ce lo prendiamo perché muove la classifica – ha ammesso – ma anche oggi abbiamo parecchio daa cominciare dal gol annullato a Minicucci per un fuorigioco che non c’è. Abbiamo rivisto le immagini e l’assistente alza la bandierina dopo che Manel ha dribblato il portiere e ha depositato il pallone in rete, non quando è partito. Poi c’è l’espulsione finale di Camilloni per una parola che l’arbitro ha frainteso con una bestemmia e che oltre a penalizzarci oggi ci priverà il giocatore per squalifica. Ai miei ragazzi non posso rimproverare nulla. Abbiamo fatto la partita, abbiamo creato diverse occasioni e ancora non mi rendo conto come abbia fatto il portiere del Fossombrone a respingere quella mezza-girata di Nonni da due passi.