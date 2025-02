Iltempo.it - "Se questa è l'Europa preferisco non vederla". Cerno smonta il vertice di Parigi

è in corso ildei leader europei sul futuro dell'Ucraina. Se ne parla nel corso della puntata di "4 di sera" in onda il 17 febbraio su Rete4. In collegamento c'era Tommaso, direttore de Il Tempo, che ha messo in evidenza i paradossi e le contraddizioni del. Ucraina, domani primoUsa - Russia. Tommaso: "Da europeo avrei preferito non vedere l'che ho visto oggi" Ora a #4disera in diretta su #Rete4 e in streaming su Mediaset Infinity pic.twitter.com/IClLG7XFls — 4 di sera (@4disera) February 17, 2025 "Da europeo una scena come quella di oggi avrei preferito non- attacca Tommaso- Un'che voleva mostrare i muscoli e ha mostrato a tutto il mondo le sue ferite, le sue necrosi. Tra l'altro promosse da un presidente della Repubblica come Macron che fa fatica a far dialogare le parti del suo governo e che di fronte a un'America che cambia improvvisamente amministrazione e impostazione e vuole arrivare alla pace e trovatavola del bridge che abbiamo visto oggi.