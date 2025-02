Ilgiorno.it - Sda Bocconi tra le migliori business school del mondo, seconda in Europa

Milano – Sdaof Management si conferma tra ledel, posizionandosi ai vertici del Financial Times Global Mba Ranking 2025. Lo ha reso noto lo stesso ateneo milanese in un comunicato. Il suo Full-Time Mba ha raggiunto il quarto posto a livello globale e il secondo in. Il ranking del Financial Times valuta numerosi parametri, tra cui la progressione di carriera degli Alumni, la qualità dell'insegnamento e l'internazionalizzazione dell'esperienza formativa. Sdasi distingue, in particolare, per il ritorno sull'investimento per i partecipanti, l'internazionalità dell'aula e l'impegno nella sostenibilità. Il campus è infatti risultato il più sostenibile alcon il primo posto globale per Carbon Footprint. “Con il risultato di quest'anno, Sdaof Management si pone stabilmente tra i primi 5 Mbadele i primi 3 in