Scuola Vannini Uil | Campania maglia nera per assunzioni serve un piano straordinario

“Negli ultimi quattro anni, a fronte di 5.761 posti disponibili per il personale ATA in, il MEF ha autorizzato appena 2.255, coprendo solo il 39% del fabbisogno”. Lo rende noto la segretaria gele della UilRua, Robertaper la quale “il dato evidenzia una politica dei tagli che finisce colpevolmente per privare le scuole degli strumenti minimi indispensabili ad esercitare il proprio compito”.“Dal 2016 al 2024, su scala nazionale, il numero di contratti a tempo indeterminato, secondo uno studio della Uilnazionale, è calato del 6% ma nel nostro territorio le scuole subiscono un disagio ancora più accentuato.“Le conseguenze – aggiunge– sono sotto gli occhi di tutti: all’aumento dei carichi di lavoro corrisponde una riduzione dei servizi offerti mentre, paradossalmente si continua ad affidare alle scuole adempimenti più complessi senza garantire un’adeguata formazione o qualsivoglia riconoscimento giuridico ed economico”.