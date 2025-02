Quifinanza.it - Scuola e concorso docenti Pnrr 1, assunzioni salve: solo in 174 dovranno rifare l’esame

Nella giornata di lunedì 17 febbraio una notizia ha terremotato il mondo della, gettando nel panico oltre 20.000 persone: ilordinario1 sarebbe stato dain cinque Regioni (Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Puglia e Umbria). E il fatto avrebbe avuto ripercussioni anche sullegià effettuate, che sarebbero decadute.Il Tar delle Marche ha infatti rilevato la violazione della più elementare fra le norme a tutela dell’anonimato: nella prova pratica era stato richiesto di scrivere il proprio nome e cognome sui fogli utilizzati per la soluzione dei quesiti. Il Ministero dell’Istruzione, però, è intervenuto con una nota per placare gli animi.Paura per l’annullamento delIn esecuzione della sentenza, il Ministero dell’Istruzione farà ripetere le prove a tutti i candidati coinvolti, approvando così una nuova graduatoria dei vincitori che avrà effetto dal prossimo anno scolastico.