Scuola concorso docenti Pnrr da rifare per cinque regioni | Violato l’anonimato Il ministero | Riguarda 174 candidati

Ilordinario perdiè da. È quanto stabilito dal Tar di Ancona che ha accolto il ricorso di un gruppo di aspiranti insegnanti contro la prova1 per insegnante tecnico pratico (A022), gestito dall’Ufficio scolastico regionale delle Marche. Nel test scritto è statoperché ihanno ricevuto l’indicazione di mettere nome e cognome sui fogli. Lecoinvolte sono Abruzzo, Emilia Romagna, Marche, Puglia e Umbria e ilin questione si è svolto nello scorso mese di maggio. Dagli esponenti del movimento 5 Stelle in Commissione Cultura è arrivato l’appello al ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, di presentarsi in commissione per fare «immediata chiarezza» ed evitare così di «mettere a rischio il regolare avvio del prossimo anno scolastico».