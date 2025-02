Romadailynews.it - Scuola: Bonafoni (Pd Lazio), adesione a mobilitazione 21 febbraio contro dimensionamento

Lapubblica “e’ un pilastro fondamentale della nostra democrazia e deve essere tutelata e rafforzata, non indebolita. Per questo aderisco con convinzione alladel 21promossa dalla Rete degli Studenti Medi dele saro’ al fianco delle studentesse e degli studentiil piano discolastico voluto dalla Giunta Rocca”.Lo dichiara in una nota la consigliera del Partito democratico alla Regione, Marta, coordinatrice della segreteria nazionale del Pd con delega al Terzo Settore e all’Associazionismo.“Tagliare e accorpare le scuole – aggiunge – significa colpire il diritto allo studio, ridurre la qualita’ dell’istruzione e compromettere il futuro di migliaia di studenti e studentesse, soprattutto nei territori piu’ periferici e fragili.