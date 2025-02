Scrubs | il revival riceve dal creatore un promettente aggiornamento sui progressi | Stiamo iniziando a costruirlo

Leggi su Cinefilos.it

: ildalunsui: “”La rinascita dista procedendo, con ilBill Lawrence che conferma che la sala degli sceneggiatori è in fase di sviluppo. La serie originale seguiva medici e specializzandi in un ospedale universitario chiamato Sacred Heart Hospital. Il cast dicomprendeva Zach Braff, Donald Faison e Sarah Chalke, tra molti altri. È andata in onda dal 2001 al 2010, prima sulla NBC e poi sulla ABC per le ultime due stagioni. Ora, più di dieci anni dopo, è in lavorazione undiche punta a riportare in scena il cast originale.Secondo Variety, durante il suo intervento ai Writers Guild Awards, Lawrence ha rivelato che la formazione del team di scrittori per il reboot è attualmente in corso.