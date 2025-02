Ilrestodelcarlino.it - Scopre che lei ha un altro: l’amante si presenta a casa, scoppia la rissa

A dare l’allarme ai carabinieri sono stati alcuni vicini, svegliati dalle urla nel cuore della notte: "Venite, si stanno picchiando". Una lite tra lui, lei e l’sfociata in. Una volta arrivati sul posto, i militari non ci hanno messo molto per capire cos’era appena successo. Durante la serata il marito della donna aveva trovato sul suo telefonino alcuni messaggi inequivocabili da parte di unuomo,ndo che lei aveva un amante. E a quel punto l’uomo ha telefonato alper dirgliene quattro. Pareva finita lì, invece dopo un po’si èto sotto ladella coppia per regolare i conti. Il marito è uscito die i due uomini si sono affrontati. Ma alle parole, nel giro di poco, si è passati ai fatti:si è scagliato contro il marito della donna e l’ha aggredito, con lei che tentava di dividerli.