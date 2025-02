Cultweb.it - Scoperta nursery di stelle giovani che svela il mistero più grande della Via Lattea

C’è qualcosa di straordinario che sta avvenendo nella Viae il supertelescopio dell’ESO è riuscita a catturarlo. Utilizzando avanzate tecnologie osservative, gli scienziati hanno individuato un giovane ammasso stellare nascosto nella regione Sagittarius C, vicino al centroVia. Parallelamente, un’immagine ad altissima risoluzione dell’ammasso RCW 38, situato a 5.500 anni luce di distanza, ha rivelato dettagli sulla formazione stellare.La regione Sagittarius C, situata a circa 300 anni luce dal buco nero supermassiccio Sagittarius A* al centroVia, è stata oggetto di approfonditi studi grazie al Very Large Telescope dell’ESO. Le osservazioni hanno rivelato un ammasso di protoin formazione (praticamente delleneonate), emettenti intensi flussi nell’infrarosso, precedentemente oscurate da dense nubi di polvere cosmica.