Scontro tra alleati sul fisco. Lega: "Rottamare le cartelle", FI: "Aliquota Irpef al 33%"

«Il ceto medio si aiuta con la rottamazione delle: libererebbe dall'angoscia dell'Agenzia delle Entrate oltre 23 milioni di italiani. Altre misure ipotizzate nelle ultime ore, invece, nel concreto garantirebbero una mancetta da poco più di 36 euro al mese per 1,7 milioni di cittadini. Conti alla mano, laè pronta a discutere con glicon la convinzione di proporre la soluzione migliore e più concreta». Così una nota della. Nota a cui hanno replicato glidi Forza Italia precisando però, con il presidente dei senatori azzurri Maurizio Gasparri, che «non c'è nessun contrasto nel centrodestra sulle politiche di riforma fiscale». Per gli azzurri è fondamentale raggiungere tutti gli obiettivi che la coalizione si è prefissata. Per Forza Italia ovviamente la priorità è la riforma dell'Iperf.