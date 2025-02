Unlimitednews.it - Sconfitta con la Roma fatale, il Parma esonera Pecchia

Leggi su Unlimitednews.it

(ITALPRESS) – Fabionon è più l’allenatore del. Dopo le indiscrezioni circolate nel primo pomeriggio, in serata è arrivata la nota ufficiale del club. Ladi ieri al Tardini contro lacosta dunque l’esonero al 51enne tecnico, che chiude così la sua avventura sulla panchina ducale dopo due anni e mezzo. Arrivato nell’estate 2022, dopo l’eliminazione nelle semifinali play-off di serie B alla prima annata,era riuscito a riportare ilin A conquistando la promozione diretta con tanto di vittoria del campionato. In questa stagione, dopo una buona partenza, i gialloblù hanno iniziato a perdere punti. In particolare, nelle ultime sei gare sono arrivati solo un pari e cinque sconfitte, con la squadra scivolata al terz’ultimo posto, anche se a una sola lunghezza dalla zona salvezza.