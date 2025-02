Foggiatoday.it - Scomparso nel nulla a San Severo, un mistero lungo 20 anni: "Mamma vado a buttare la spazzatura"

Vent'fa Elio Vaglia, 37enne di San, intorno alle 21 uscì di casa per gettare la. Tuttavia, l'uomo non fece più rientro a casa. Non aveva con sé documenti e telefono cellulare. All'epoca dei fatti i familiari temerono che Elio stesse attraversando un periodo di difficoltà.