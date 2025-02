Lanazione.it - Scivolone Dragons nei supplementari

Prima sconfitta del 2025 per iPrato che finiscono kappaò sul terreno di casa nel derby con Agliana per 88-93. La tiratissima sfida si è decisa dopo un supplementare, resosi necessario dopo il recupero in extremis degli ospiti: cronometro bloccato per il fallo in difesa pratese, Giannini fa 1 su 2 dalla lunetta, sbagliando volontariamente il secondo tiro, Prato si addormenta e arriva il pareggio di Manetti sul rimbalzo d’attacco. Pinelli chiama tutti in panchina per il minuto di sospensione ma inon riescono a segnare e i tempi regolamentari si chiudono sul 79-79, con Staino e compagni che dilapidano un vantaggio arrivato anche a +10 (64-54) in avvio di ultimo quarto. Il supplementare inizia con i neroverdi subito avanti. Un antisportivo pratese permette ad Agliana di allungare ma la difesa pratese regge e guadagna uno sfondamento (83-84 al 42’25").