Ilgiorno.it - Scivolò da un lucernario: il datore di lavoro condannato dal tribunale di Brescia: “Nessuna misura di sicurezza era stata predisposta”

Leggi su Ilgiorno.it

, 17 febbraio 2025 – Era il 6 settembre 2023 quando Mirko Serpelloni, 27 anni, perse la vita cadendo da un. Lavorava in cima a un tetto di un capannone a Manerbio. Il suodi, Saverio Bettinelli, legale rappresentante della Bettinelli Group di Robecco d’Oglio, è statoa tre anni e quattro mesi al termine del processo in abbreviato. Una pena pesante, tanto più che la procura aveva chiesto solo due anni e quattro mesi. “Siamo davvero soddisfatte. Finalmente èfatta giustizia - sottolinea la sorella di Mirko, Eva, che in occasione del processo era incon la madre Maruska e alcuni amici del fratello -. Il giudice ha riconosciuto l’aggravante dell’assenza di adozione di misure disul: Mirko era in piedi sul tetto senza che fosse stato dotato di alcun dispositivo di protezione”.