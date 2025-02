Udinetoday.it - Scippata in corsa da un incappucciato, ferita un'anziana

Leggi su Udinetoday.it

Nella giornata di ieri si è verificato un furto ai danni di una donna 67enne in Via Giuliani, parallela di Viale Cadore. La signora stava percorrendo la strada accanto al Ledra su una La dinamica del fattoIl fatto è avvenuto intorno alle 16 e 30, quando il malvivente, anch'egli in sella.