Veneziatoday.it - Sciopero dei trasporti di 24 ore, a rischio bus e vaporetti Actv

Sarà coinvolta anche Avm/nellonazionale deiproclamato dal sindacato Usb per lunedì 24 febbraio 2025, per la durata di 24 ore. L’agitazione, come comunicato dalla stessa società della mobilità veneziana, potrà interessare il personale dei servizi di navigazione.