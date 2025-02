Ilfattoquotidiano.it - Scioperi il 23 e il 24 febbraio, treni e mezzi pubblici. Possibili disagi anche per gli aerei

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ancora sciopero a. Le proteste con astensione dal lavoro saranno in due giornate diverse: la prima, quella dei, inizierà alle 21 di sabato 22e finirà alle 20.59 di domenica 23. L’agitazione riguarderà tutto il personale delle imprese del comparto ferroviario eil settore del Trasporto pubblico su rotaia.talia e Trenord, non hanno ancora confermato ufficialmente la notizia sui loro portali.se si tratta di un giorno festivo dovrebbero esserci le fasce orarie di garanzia per i passeggeri. Sul sito del ministero dei Trasporti però è presente l’elenco.Il secondo sciopero sarà lunedì 24e riguarderà il personale addetto al trasporto pubblico locale. In questo caso, le fasce orarie garantite sono previste e gli orari dell’agitazione varieranno di città in città.