Tg24.sky.it - Sciame sismico Campi Flegrei, lettini in palestra per chi non vuole dormire in casa. FOTO

Ore difficili per Pozzuoli e le aree circostanti, dove si stanno registrando diverse scosse sismiche. Alcune persone la scorsa notte hanno dormito in auto. "Non potevamo restare acon la paura", raccontano. Il sindaco di Pozzuoli ha dichiarato che sono in aumento le persone che decidono dial Palasport di Monteruscello. Stessa situazione anche a Bacoli, dove Comune e Protezione Civile hanno allestito lacome dormitorio