Sciame sismico ai Campi Flegrei | nuova scossa di magnitudo 3 9 nella notte

Dopo ladi terremoto di3.9 registrata alle 15:29 di domenica, un altro eventodi pari intensità ha colpito la zona deipoco dopo la mezza. Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), il sisma si è verificato alle 00:19 con un ipocentro a soli due chilometri di profondità ed epicentro a cinque chilometri da Pozzuoli.Laè stata avvertita chiaramente anche a Napoli, in quartieri come Secondigliano e Fuorigrotta, oltre che in diversi comuni della provincia, tra cui Giugliano. La popolazione ha percepito il sisma con preoccupazione, mentre l’evento si inserisce in unoin corsozona.tarda serata di domenica, altri due terremoti di3 erano stati registrati in rapida sequenza: il primo alle 23:45, il secondo un minuto dopo, alle 23:46.