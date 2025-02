Oasport.it - Sci alpino, torna la Coppa del Mondo! Orari Sestriere e Crans Montana, tv, streaming

Ladeldi scisi è presa una pausa di tre settimane per lasciare spazio ai Mondiali 2025 di Saalbach che ieri sono andati in archivio con lo slalom maschile. La rassegna iridata ha tenuto compagnia agli appassionati nella prima metà del mese e ha regalato grandi soddisfazioni all’Italia grazie a una fantascientifica Federica Brignone e al trionfo nel parallelo a squadre.Ladeltornerà nel prossimo fine settimana, quello dal 21 al 23 febbraio: gli uomini saranno impegnati a(Svizzera) con discesa libera e superG, mentre le donne gareggeranno a(Italia) con due giganti e uno slalom.Guarda ladeldi scisu DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseCome seguire l’evento in tv? Le tappe disaranno visibili in chiaro su Rai 2 e per gli abbonati su Eurosport 1.