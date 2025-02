Oasport.it - Sci alpino, i convocati dell’Italia per i Mondiali junior: 16 azzurri a Tarvisio

Si terranno in Italia, a, i2025 di sci, in programma da lunedì 24 febbraio a giovedì 6 marzo: sono stati diramati i 16, dei quali 9 donne e 7 uomini. Su tutti, spicca il nome di Giorgia Collomb, protagonista a Saalbach con l’oro iridato nel parallelo a squadre.Le nove azzurre convocate sono: Tatum Bieler, Francesca Carolli, Giorgia Collomb, Emilia Mondinelli, Ambra Pomarè, Ludovica Righi, Sara Thaler, Giulia Valleriani e Camilla Vanni.I setteni al via della rassegna iridata di categoria sono: Pietro Bisello, Sebastiano Cipriano, Jakob Franzelin, Emanuel Lamp, Nicolò Nosenzo, Luca Ruffinoni ed Enrico Zucchini.SciSaalbach 2025. La Svizzera maschile compie un’impresa di gruppo grazie ai tre uomini d’oroIPER ISquadra femminileTatum BielerFrancesca CarolliGiorgia CollombEmilia MondinelliAmbra PomarèLudovica RighiSara ThalerGiulia VallerianiCamilla VanniSquadra maschilePietro BiselloSebastiano CiprianoJakob FranzelinEmanuel LampNicolò NosenzoLuca RuffinoniEnrico Zucchini