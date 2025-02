Oasport.it - Sci alpino, Coppa del Mondo Sestriere 2025: orari, tv, streaming. In programma 2 giganti e 1 slalom

Appena terminati i Mondiali di Saalbach, torna subito ladele si riparte con una tre giorni dall’Italia. Si correrà infatti al, dove inci sono ben due(uno è il recupero di quello cancellato a Tremblant) ed uno. C’è grandissima attesa soprattutto per Federica Brignone, che torna in gara dopo il fantastico oro iridato in gigante e che lancia la battaglia per la sfera di cristallo a Lara Gut-Behrami.I duedelsono decisamente importanti nella lotta alladel. Brignone ha un vantaggio di 70 punti sull’elvetica e la valdostana spera di aumentare il divario, sfruttando proprio i due. In palio ci sono anche punti importanti per ladi specialità, con Brignone che deve recuperare 100 punti ad Alice Robinson.