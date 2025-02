Oasport.it - Sci alpino, Brignone regina azzurra dei Mondiali. Paris torna protagonista, la crisi dello slalom ed un futuro incerto per l’Italia

Cala il sipario suidi scia Saalbach. Un’edizione che ha vistoconquistare due ori ed un argento, posizionandosi al terzo posto del medagliere dietro alla corazzata Svizzera (ben 13 medaglie) e ad una ritrovata Austria davanti al proprio pubblico. Un bottino, però, che ha una solatra le fila azzurre ed è chiaramente Federica, che da sola avrebbe concluso al quinto posto del medagliere davanti a nazioni come Norvegia (tra le deluse della rassegna iridata), Germania e Francia, addirittura senza medaglie per la prima volta dal 2003.Un Mondiale che si era aperto con il botto percon il sorprendente oro nel parallelo a squadre. Una vittoria bella ma anche meno significativa rispetto ad altre, visto che è arrivata in una competizione che si disputa solo aie che non ci sarà nemmeno nel programma olimpico del prossimo anno.