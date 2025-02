Sondriotoday.it - Sci alpinismo: Magnini e De Silvestro i nuovi campioni italiani Individual

Leggi su Sondriotoday.it

Grande successo per il Valtellina Orobie, gara di sciche, quest'anno, è stata valida anche come campionato italiano della specialità. Al via, nella manifestazione organizzata dalla Polisportiva Albosaggia, tutti i milgiori interpreti della nazionale azzurra.Profeta in.