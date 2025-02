Quotidiano.net - Scholz, 'nessun diktat a Kiev, non può esserci una pace imposta'

"Non puòunache l'Ucraina deve accettare. Per noi è evidente che il Paese deve percorrere la sua strada nell'Unione europea, deve poter difendere la sua democrazia e la propria sovranità ed essere nella condizione di mantenere un esercito forte. Tutto ciò non è negoziabile": lo ha detto Olaf, cancelliere tedesco, lasciando il vertice di Parigi.