Fanpage.it - Scholz indica la linea dell’Ue sull’Ucraina: “Nessuna pace imposta a Kiev, noi e Usa agiamo insieme”

Il vertice di Parigi sulla guerra in Ucraina è terminato. Il cancelliere tedesco Olaf, parlando con i giornalisti, ha riassunto alcuni dei punti emersi. I negoziati tra Usa e Russia non devono imporre un "diktat" all'Ucraina. E c'è un netto 'no' all'invio di soldati europei a, per il momento.