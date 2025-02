Liberoquotidiano.it - Schlein vuole la passerella a scuola, ma la lasciano fuori. La Lega insorge: "Si vergogni"

I parlamentari abruzzesi del Pd e la segretaria Ellyin tour per le scuole de L'Aquila. Ma sono rimastiproprio da un istituto. Una vicenda che ha dell'incredibile. Il "Centro" racconta che in due istituti, laprimaria e ladell'infanzia “Gianni Rodari” di Pagliare di Sassa, di competenza comunale, ae compagni è stato vietato l'ingresso durante le ore di lezione dal dirigente scolastico mentre la dezione, che comprende i vertici regionali del Pd, è riuscita a mettere piede nel liceo musicale e nel convitto nazionale “Domenico Cotugno”, di competenza provinciale, per un incontro con il comitato “Scuole Sicure”. Insomma laè finita malissimo. E allaha risposto la: "Se le notizie riportate dagli organi di informazione fossero vere, ladovrebbe vergognarsi, e tanto.